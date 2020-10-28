حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يثق مولود برج القوس في من حوله كثيرًا، ولا يعرف اليأس، ويستمد قوته من المشكلات التي تعرض لها على مدار حياته، كما يتميز بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار أصيلة تؤثر بها فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار مشاعرك بصورة مثالية وتوطد علاقتك بالأهل والأحباب والأولاد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.