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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 28-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يحب الأجواء الرومانسية والمغامرات، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

 القمر في وضع معاكس، وإذا واجهت خلافًا أو استفزازًا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتمًا وحذرًا.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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