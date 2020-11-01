حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تمنحك كل الطاقة والحماس والإصرار، وقد تحسن التصرف رغم الضغوط وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعلك فرحًا ومبتكرًا ومليئًا بالمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.