حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي
وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه وعليك أن تتصرف بحكمة
كتب:
الوطن
12:16 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
برج الجدي
يتميز مولود برج الجدي ببحثه عن المثالية ومحاولته إلى الوصول إليها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الجدي، على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه وعليك أن تتصرف بحكمة.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي
تنصحك الأفلاك ألا تضيع طاقتك في خلافات فارغة، القِ بذلك خلف ظهرك وتقدّم.
ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.