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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائمًا، كما أنّه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبًا مقنعًا، وتبدو يقظًا ومؤثرًا فيمن حولك، وتنجح في إثبات وجودك في كل نشاط وعمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للاقتراب ممن تحب وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس. 

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