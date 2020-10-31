عاجل.. النيابة تبدأ التحقيق مع "طفل المرور" المتهم بمحاولة دهس شرطي

بدأت نيابة الطفل بالقاهرة، التحقيق مع الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور، وانتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث تولت نيابة الطفل التحقيق مع المتهم، كونه لم يبلغ بعد.

وقال مصدر أمني، إن الطفل جرى التحفظ عليه في قسم شرطة البساتين، بعد أن تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280، حيث تمكنت الجهات الفنية بوزارة الداخلية، من تحديد هويته بعد فحص الفيديو، ثم احالته لنيابة الطفل التي تولت التحقيق.

وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق اليوم، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.