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مصرع شخص وإصابة 7 في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
08:51 م | السبت 31 أكتوبر 2020
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، بمطلع "سنور"، اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عادل م. أ."، 60 سنة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف العام، تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم "علي ح. أ."، 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وكدمات متفرقة، و"محمود ع. م."، 20سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"بلال ز. ي."، 30 سنة، عامل، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و"علاء ط. ع."، 30سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

كما نقلت سيارات الإسعاف "حافظ أ. ح."، 20 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"خليل ش. خ."، 35 سنة، مصابااً باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر باليد اليمنى، و"مبارك أ. ح."، 32 سنة، سائق، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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