غدا.. بدء تسجيل قراءات الغاز إلكترونيا حتى 15 نوفمبر

تبدأ شركات الغاز الطبيعي، غدا الأحد، في استقبال طلبات العملاء في إبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيا، حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، وبعدها لن يسمح بتسجيل القراءات.

وفي ظل تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، جرى إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، أن الـ12 وسيلة تشمل:

-الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة.

- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

-تطبيق موبايل ماي فوري.

- تطبيق موبايل جوميا.

-من خلال مكاتب البريد المصري.

-من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

-عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

-الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

-خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

-من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.