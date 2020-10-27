غازتك: أسطوانة الغاز الخاصة بالسيارات تتحمل التصادمات والحوادث

قالت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، إن قوة تحمل أسطوانة الغاز كبيرة، في حال وجود تصادمات مباشرة للسيارة، حيث إنها مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أي لحامات، ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

ولفتت الشركة إلى أن الأسطوانة تجتاز اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة، في تصريحات سابقة، بأنه سيجري افتتاح وبدء تشغيل 23 محطة تموين للسيارات العاملة بالغاز المضغوط، في نهاية الأربعة شهور المقبلة.

وأضاف المصدر أنه بنهاية العام الجاري ستفتتح الشركة 5 محطات تموين متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، على غرار محطة بورسعيد التي جرى افتتاحها بداية العام الجاري.

وتستهدف الدولة خلال الفترة الحالية زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وإحلاله محل الوقود السائل، خاصة مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وكان شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استخدام الغاز بدلًا من البنزين والسولار، نظرًا لتوفره لدى الدولة، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد للوقود من الخارج.

وأكد "السيسي" حق الدولة في عدم ترخيص السيارات الجديدة التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى ضرورة طرح مبادرات وتسهيلات لتحويل السيارات للتسهيل على المواطنين، وتوفير التمويل اللازم للتحويل، على أن يكون هناك إمكانية لتكون الفوائد صفرية لعدد من البرامج.