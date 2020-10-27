البترول: نستهدف إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية الأخرى

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعي وإحلاله محل المواد البترولية الأخرى والتي تكلف الدولة العديد من الأموال لاستيراد كميات تكفي من للاستهلاك المحلي.

وتعمل الوزارة على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز، بدلا من البوتاجاز، خصوصا بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز، عقب تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.

وذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك تراجعا كبيرا في معدلات استيراد البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي، حيث تراجعت بنحو 34.2 ألف طن لنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأطلقت وزارة البترول في وقت سابق برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في أنحاء الجمهورية، والتي كان من بينها إتاحة تقسيط تكلفة التوصيل إلى الوحدات السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وتعمل وزارة البترول على مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية بدلا من استخدام السولار نظرا لتوفره ووجود فائض من الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتستهدف الوزارة توصيل الغاز إلى 20 ألف مخبز خلال فترة المشروع، بالتعاون مع وزارة التموين والتنمية المحلية.

يأتي هذا بجانب سعي الوزارة لزيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، حيث تستهدف تحويل ما يزيد عن 50 ألف سيارة خلال العام الحالي، بجانب تقديم العديد من التسهيلات والعروض لمحولي السيارات.