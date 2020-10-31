مدبولي من العراق: نسعى لتفعيل مفهوم برنامج "النفط مقابل إعادة الإعمار"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر مجلس الوزراء العراقي، بدأه رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنيا تكرار الزيارة.

وقال مدبولي، إنه على المستوى الثنائي تمت المناقشة في استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة، التي نجحت في تنفيذها في قطاعات البينة الأساسية والطاقة والكهرباء والغاز والإسكان والنقل الفترة الأخيرة، بأن يكون هناك سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات التي من الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية والاستفادة من الخبرة المصرية تحت اطار مفهوم برنامج "النفط مقابل إعادة الأعمار".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تحددها الحكومة العراقية طبقًا لأولويات التنمية لديها، وهناك توجيهات للشركات بأن يتم وضع شكل لهذه الآلية وكيفية تفيعلها في أقرب فرصة، لتكون هناك شراكة بين الشركات في الدولتين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء المشروعات التنموية أو الاستثمارية بما يحقق مطالب الشعبين.

وتابع: "سعداء جدا بهذه الزيارة وبوجه الشكر والتقدير لدولة الرئيس العراقي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، انقل لأشقائنا في العراق نبض الشارع المصري، فالشارع المصري سعيد جدا بهذه الزيارة ويتمنى ان شاء الله نرى في الفترة القادمة عودة قوة ومتنانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد دفعة كبيرة في خلال المرحلة القادمة".

وواصل: "توافقنا على أن قضية الامن المائي للدولتين باعتبارهم دولتي مصب هما قضايا أمن قومي مشتركة، نؤكد أن مصالح الدولتين في الحفاظ على مواردهم المائية يمس الامن القومي العربي ومن الضرورة أن يكون هناك مراعاة لمصالح الدولتين فيما يخص مواردهم المائية".