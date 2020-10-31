ابنة الدكتور مصطفى محمود: كان عنده بصيرة واستشرف المستقبل

قالت أمل مصطفى محمود، ابنة العالم الراحل مصطفى محمود، إن الدكتور مصطفى محمود، تأثيره امتد لسنوات من الأجيال، الذين لم يعاشروه أو يروه، حيث أن الكاتب كان دائما ما يكتب عن تجارب عاشرها وعاصرها من قبل: "كان عنده البصيرة وبيستشرف المستقبل".

وأضافت "محمود"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن والدها لم يسعى بالحديث أو الكتابة باللغة العربية الفصحى، لكنه كان دائما ما يسعى للكتابة والحديث باللغة العامية الأقرب للناس.

وأوضحت أنها تعلمت من والدها، بأن أي كتاب يستحق أن يقرأ، ونجحت مع صغر عمرها في قراءة عدد كبير من الكتب بفضله: "كان صديق معانا في البيت، وكان دايما بيقول رأيه وبيترك لينا حرية الاختيار".

وأكدت أن والدها قرأ في كل الأديان، بعدما حدث له واقعه الحلم، التي فيها علم ما دار بين صديقين له، وبعدها كتب حوار مع صديقي الملحد، ورحلتي من الشك للإيمان، مشيرة إلى أنه تعرض لأحد المواقف الصعبة في حياته، بعدما كتب مقالة في جريدة "روز اليوسف"، واعتبرته القيادة السياسية حينها إسقاط، ما أدى إلى توقفه عن العمل، بينما سعى أصدقاء عمره لرفع حجب النشر عنه، ليعود مرة أخرى للكتابة.

وتابعت: "والدي كان هيشتري ياخت علشان هو بيحب يسافر حول العالم، وبالنسبة له السفر متعة، وبعدين حلم أنه لازم يحط كل أمواله في جمعيه خيرية ومسجد، وتنازل عن حلمه بشراء يخت، وقام ببناء المسجد والجمعية".