عزة مصطفى تهاجم أفيخاي أدرعي بسبب محمود ياسين: مزور للتاريخ وحرامي

تقدمت الإعلامية عزة مصطفى، بواجب العزاء في وفاة الفنان محمود ياسين إلى أسرته، ونجله الفنان عمرو محمود ياسين وابنته رانيا، وزوجته الفنانة شهيرة وأختها نانو حمدي، قائلة: "فقدت الساحة الفنية العربية والعالمية، النجم الفنان الأستاذ محمود ياسين، الذي توفى اليوم 14 شهر أكتوبر شهر انتصارنا على العدو الصهيوني".

وأضافت "مصطفى"، أن ياسين صاحب أجمل الأفلام الوطنية وعلى رأسها "الرصاصة لاتزال في جيبي"، فهو ليس ممثل "تقيل وجيد وجامد وشكله حلو وصوته رائع ومميز" فقط، بل هو صاحب رأي وفكر، وله مواقف واضحة في كثير من القضايا المهمة والوطنية، مؤكدة أن ياسين كان صاحب رأيًا واضحًا وخصوصا في قضية "التطبيع".

وتابعت: "أنا برد بذلك على المنشور الخاص بالمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي قال فيه (وداعا الفنان الكبير محمود ياسين الذي كان ممثلا محبوبا في إسرائيل منذ ستينات القرن الماضي حيث كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التليفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفنا عليه)".

واستنكرت منشور أدرعي قائلا: "أقوله هو أنت متعرفش أن الراحل محمود ياسين كان ضد التطبيع ولا ايه.. مزور للتاريخ وحرامي أفلام؟.. أعتقد أن أكثر أفلام عجبك فيلم الصعود للهاوية".

واختتمت تعليقها مؤكدة أن الراحل له أعمال رائعة على مستوى المسرح والسينما المصرية والدراما التليفزيونية والإذاعة المصرية، فهو لم يترك مجالا لم يعمل فيه إلا وترك بصمة تاريخية.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، عبر حسابه على الرسمي على "فيس بوك"، قائلًا: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله في الدرامي بشكل كبير، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتخرج "ياسين" في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وعُيّن في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، وبعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا"، و"عودة الغائب"، و"اقدساه"، و"ليلة مصرع جيفارا"، و"ليلى والمجنون".