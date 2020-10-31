"البيت المحمدي" تحتفل ببدء الدراسة في رواق التصوف

احتفل رواق التصوف بأكاديمية أهل الصفة التابعة لمؤسسة البيت المحمدي برئاسة فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، ببدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور مهنا، أن الدراسة في الرواق تقوم على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على يد صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، حيث يحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وأشار إلى أن مراحل الدراسة بالرواق، ستتمثل في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد، تليها المرحلة العالية التأصيل، ومدة دراستها 4 سنوات، تتبعهم المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية، من إحدى الكليات الشرعية.

لتأتي المرحلة الرابعة وهي التحقيق العالمية، ومدة دراستها عام شامل لكل العلوم الشرعية والصوفية ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس، شريطة الحصول على إجازة التخصص من الأكاديمية وإجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وعلوم الآله لمن هو في غير تخصصه، وإعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه.

واستكمل الدكتور مهنا، أن الدراسة ستعتمد على أنظمة التعليم التقليدية، والإلكترونية وأن الأصل فيها هو دراسة كل المواد المقررة على المرحلة التي يلتحق بها الدارس، ويجوز لمن يرغب في الاقتصار على تلقي علمًا معينًا أو أكثر على بعض العلماء، أن يحصل على إجازة فيها بعد اجتياز الامتحان المقرر واستيفاء الشروط المطلوبة، وأن من لا يرغب في اجتياز الامتحان فله الحصول على إجازة استماع فقط.

يذكر أنه حضر الاحتفالية، لفيف من أساتذة وشيوخ الأزهر وطلاب العلم من المصريين والوافدين حيث كان في مقدمة الحضور الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، والدكتور أيمن الحجار الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى عوض عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور يوسف سافاني من خريجي الأزهر بكوتي فوار، والدكتور مختار عبدالله عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، والشيخ خالد شعبان مدرس القراءات بالأزهر، وقدم الحفل الشيخ سيد شلبي الباحث بمشيخة الأزهر.