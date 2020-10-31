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ترامب يتهم بايدن باختراق الانتخابات ويتعهد بإنهاء حكم "الفاسدين"

كتب:

محمد حسن عامر
10:15 م | السبت 31 أكتوبر 2020
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي جو بايدين، لم يهتم بالأوضاع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، واتهم منافسه بأنه يسعى لإعادة السطوة على شركات الأدوية في الولاية، وأن هذه الشركات تخترق قواعد الانتخابات وتساعده في حملته الانتخابية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي من ولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، أنه سيعمل خلال فترته الرئاسية الثانية على تقوية الاقتصاد الأمريكي وإنهاء حكم "الفاسدين"، في إشارة إلى ساسة الحزب الديمقراطي في الإدارة الأمريكية.

وقال ترامب، إن فترته الرئاسية الأولى شهدت تقدما في الحركة الصناعية، وتوسع في التنافسية، وهذا بفضل الإدارة السليمة لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن اتهامات بايدن، له بالفشل في إدارة أزمة كورونا لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أنه لولا تلك الخطة لكانت الصناعة الأمريكية انهارت.

وحذر ترامب، من تداول أي معلومات مغلوطة عن الانتخابات الأمريكية أو تصديق أي معلومة يجري تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنطلق الانتخابات الأمريكية، الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر، وستكون انتخابات صعبة خاصة مع تقارب نسب الفوز لكلا الطرفين المنافسين الرئيسين، ترامب وبايدن، في استطلاعات الرأي.

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