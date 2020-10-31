ترامب: الأمة تقف عند مفترق طرق مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمة تقف عند مفترق طرق مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة 3 نوفمبر المقبل.

وتحدث ترامب، خلال مؤتمر ضمن زيارته لولاية بنسلفانيا اليوم ضمن حملته الانتخابية بالقرب من الموقع الذي أقام فيه جورج واشنطن مقره قبل أن يعبر نهر ديلاوير.

وقال ترامب، إن هذه الانتخابات من المحتمل أن تكون كذلك حدثًا بالغ الأهمية، مضيفًا أن "هذه الولاية هي التي ستنقذ الحلم الأمريكي" في غضون ثلاثة أيام. وتوقع تحقيق الفوز في ولاية بنسلفانيا.

وينظم ترامب، الذي فاز بفارق ضئيل في ولاية بنسلفانيا عام 2016، أربع فعاليات في جميع أنحاء الولاية اليوم السبت حيث يهدف إلى إبقائها في صفه. وبدون هذه الولاية، سيصبح طريقه للحصول على270 صوتًا من المجمع الانتخابي أكثر صعوبة.

وكان ترامب فقد ترامب بفارق ضئيل مقاطعة باكس في ضواحي فيلادلفيا عام 2016، ويأمل في الأقل أن يبقي هوامش منافسه الديموقراطي جو بايدن منخفضة في ذلك الجزء من الولاية، بينما يحرز النتيجة في مناطق أكثر ريفية.

ويخوض بايدن مسار الحملة الانتخابية مع رئيسه القديم لأول مرة من خلال حدثين في ميشيغان، وسينضم الرئيس السابق باراك أوباما إلى بايدن اليوم السبت في تجمعين بفلينت وديترويت.

وبينما كان أوباما نشطًا في حملة بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، فإن هذا سيمثل اليوم الأول لحملتهما معا.

وما تزال ميشيغان هدفًا رئيسيًا لبايدن في حين يسعى إلى إعادة بناء "الجدار الأزرق" - ولايات محسومة تقليديا لصالح الديمقراطيين- لولايات "حزام الصدأ" - وهو مصطلح يطلق على المنطقة الواقعة على جانبي شمال شرق الولايات المتحدة العليا، بما فيها ويسكونسن وبنسلفانيا، والتي كانت لصالح أوباما سابقًا ولكنها حققت فوزًا لترامب عام 2016.

ويتواجد ترامب بولاية بنسلفانيا، التي لم تشهد حتى الآن طفرات فيروس كورونا الدراماتيكية، التي تهدد قدرة المستشفيات في ولاية ويسكونسن وغيرها من الولايات التي تقاتل فيها، ومع ذلك، توفي ما يقارب الـ8700 شخصا في ولاية بنسلفانيا، بسبب الفيروس هذا العام.

ويزور بايدن ضمن حملته، ولاية ميشيغان، مع الرئيس السابق باراك أوباما، حيث يدعم أوباما نائبه السابق في هذه الانتخابات.

جدير بالذكر أن ترامب فاز بكل من بنسلفانيا وميشيغان بفارق ضئيل في فوزه المفاجئ في انتخابات العام 2016.

وتظهر استطلاعات الرأي لشركة الإحصاء "إبسوس"، أن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة 5% في بنسلفانيا، و 9% في ميشيغان.