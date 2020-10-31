ترامب: بايدن سيهدم أمريكا ويفتحها للصوماليين والسوريين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد حماية الولايات المتحدة، قائلاً: "إذا أراد الأمريكيون حماية الولايات المتحدة، فعليهم الخروج للتصويت في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي ضمن جولته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، أنه في حالة فوز منافسه جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية فإنه سيهدم الدولة قائلاً: "بايدن سيفتح أمريكا لـ70% من الصوماليين واليمنيين والسوريين، وذلك سيهدم الولايات المتحدة، وفقا لخطته".

وأكد ترامب، أنه لا مستقبل لأمريكا مع بايدن: "لا وظائف لا مستقبل، والأسعار سترتفع"، منوها إلى أن بايدن، ليس ماهرا، مؤكدا أن الأهم هو الأمن والأمان للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "قدمت ضوابط وقوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

وأشار ترامب، إلى أنه في الثالث من نوفمبر المقبل، ستجري زيادة مرتبات متوسطي الدخل".

وينظم ترامب، الذي فاز بفارق ضئيل في ولاية بنسلفانيا عام 2016، أربع فعاليات في جميع أنحاء الولاية اليوم السبت، حيث يهدف إلى إبقائها في صفه. وبدون هذه الولاية، سيصبح طريقه للحصول على 270 صوتًا من المجمع الانتخابي أكثر صعوبة.

وكان ترامب فقد بفارق ضئيل مقاطعة باكس في ضواحي فيلادلفيا عام 2016، ويأمل على الأقل أن يبقي هوامش منافسه الديموقراطي جو بايدن، منخفضة في ذلك الجزء من الولاية، بينما يحرز النتيجة في مناطق أكثر ريفية.

ويخوض بايدن، مسار الحملة الانتخابية مع رئيسه القديم لأول مرة من خلال حدثين في ميشيجان، وسينضم الرئيس السابق باراك أوباما، إلى بايدن، اليوم السبت، في تجمعين بفلينت وديترويت.

ويزور بايدن، ضمن حملته، ولاية ميشيجان، مع الرئيس السابق باراك أوباما، حيث يدعم أوباما، نائبه السابق في هذه الانتخابات.

جدير بالذكر أن ترامب، فاز بكل من بنسلفانيا وميشيجان بفارق ضئيل في فوزه المفاجئ في انتخابات عام 2016.

وتظهر استطلاعات الرأي لشركة الإحصاء "إبسوس"، أن بايدن، يتقدم على ترامب، بنسبة 5% في بنسلفانيا، و 9% في ميشيجان.