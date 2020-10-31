رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته للعراق

عاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى البلاد منذ قليل، بعد زيارة ناجحة أجراها للعراق.

ووصلت طائرة رئيس الوزراء ومرافقيه لمطار القاهرة الدولي، بعد زيارة للعاصمة العراقية بغداد اليوم، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقع عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومتين المصرية والعراقية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين.

كانت اللجنة العليا "المصرية- العراقية" المشتركة، انعقدت اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وهو أول انعقاد للجنة منذ قرابة 31 عاماً.

واستقبل "الكاظمي" "مدبولي"، بمقر مجلس الوزراء العراقي اليوم، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلام الجمهوري للبلدين، بحضور الوزراء من الجانبين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين.

وعقد مدبولي، خلال الزيارة، جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم تنعقد اللجنة في التسعينيات أو الألفية الجديدة.