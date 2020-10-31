مدبولي: مصر والعراق علاقات تاريخية وحضارة متشابهة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، وكل شعب العراق، بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلًا: "دعواتنا للعراق ومصر، بالتقدم والرخاء في هذه المناسبات السعيدة".

ونقل مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، لـ الكاظمي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق قيادة وشعبًا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في إدارة دولة العراق الشقيق في هذا المنعطف المهم في تاريخ هذا الشعب العريق.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الشعبين المصري والعراقي تربطهما علاقات وثيقة وتاريخية، وهناك تشابه كبير جدًا في الثقافات والتاريخ، وتشارك في العديد من المواقف والقطاعات المختلفة للتنمية، كون مصر والعراق دولتي مصب لأنهار، كما يتشابهان في الحضارات العظيمة التي قامت في الدولتين على ضفاف هذه الأنهار.

وتابع: "هناك تشارك كبير جدا في العديد من الصفات، والشخصية المصرية والعراقية لديهما الكثير من التشابك".