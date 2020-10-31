شقيقة "ضحية الشهامة" تكشف تفاصيل الواقعة: أثق في القضاء المصري

قالت داليا إبراهيم، شقيقة الضحية كريم، ووالدة الفتاة التي تعرضت للتحرش، إنها على يقين بأن القضاء سيعود بحق أخيها، الذي تم قتله بعدما تحرش متهم بابنة شقيقته، أثناء ذهابها إلى أحد الدروس الخصوصية.

وأضافت "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجاني تعرض للفتاة بالألفاظ، وقام بالتحرش بها، وقام المجني عليه بتحذيره مرتين من قبل، ولكن لم يحترم ذلك الشخص تحذير كريم، وقام بمعاكستها أمام خالها، أثناء جلوسه على المقهى: "بنتي عندها 16 سنة في 2 ثانوي".

وأوضحت أنه عندما تحدث المجني عليه مع الجاني، قال له "دي بنت أختك يعني زيها زي أي بنت"، وعندما قام كريم بالذهاب للحديث مع أحد الأشخاص، بادر الجاني بطعنه عدد كبير من الطعنات انفجرت على إثرها كليته وقولونه، وتم إسعافه مده 22 يوم حتى توفى.