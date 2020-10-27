أوقاف دمياط تنقل عامل مسجد سمح بإقامة صلاة جنازة على متوفى

قامت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة بنقل عامل مسجد عثمان أباظة بالكاشف الحديد التابع لإدارة أوقاف الزرقا لمخالفته التعليمات وتمكينه من دخول جنازه فى المسجد المذكور ظهر اليوم الثلاثاء للصلاة عليها وتم تحرير مذكره لعرضها علي الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف غدا .

ونبه سلامة على كافة العاملين بأوقاف دمياط من الأئمة والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالديوان العام وجميع الإدارات بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي نبهت عليها وزارة الصحة حفاظا على حياة المواطنين وصحتهم كما نبه على مديري الإدارات بالتنبيه مشددا بذلك كل في نطاق عمله.