نقيب المأذونين يوضح كيفية زواج طلاق الأزواج البُكم.. والنية شرط أساسي

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن طرق زواج وطلاق الرجال "البُكم"، مؤكدا أن لديهم إشارات مفهومة المعنى، يفهمها المجلس المنعقد سواء حالة الزواج أو الطلاق.

إسلام عامر: إشارات باليد اليمنى واليسرى تعني طلب الزواج من عروسه

وقال عامر في تصريحات لـ"الوطن"، إن للزواج إشارات مفهومة ومتعارف عليها، وأصبحت إشارات رسمية بعد افتتاح مراكز ومدارس تعليم الصم والبُكم، لكن يجب أن تقترن معها النية، لافتا إلى أن إشارات الزواج تكون عبارة عن قيام الشاب الراغب في الزواج أمام المجلس المنعقد لإتمام إجراءات الزواج بحضور المأذون، ووكيل العروس، بالنظر إلى الوكيل، ورفع أصبعه "الخنصر" الأصغر في يده اليمنى، والسبابة مع خفض باقي أصابع اليد، وهذا معناه أنه يقول لوكيل الزوجة أنه يحب ابنته أو وكيلته، ثم يشاور بيده اليمنى على الأصبع المجاور للأصبع الأصغر في اليد اليسرى، ويمثل أنه يلبسه الدبلة، في إشارة منه أنه يريد الزواج من وكيلته، فيشاور له الوكيل بالموافقة بيده.

ارتفاع نسب زواج البكم إلى 100% بعد افتتاح مدارس تعليم الصم والبكم

وأوضح نقيب المأذونين أن هناك طريقة أخرى للأشخاص البُكم ، الذين يقرأون ويكتبون ، وهو يطلب الزواج بخط يده امام الحضور، وفي هذه الحالة يوقع على القسيمة وقائمة المنقولات ، اما في حالة الأميين الذين لايقرأون ولا يكتبون ، يتم اخذ البصمة منهم فقط.

وتابع الشيخ إسلام عامر: أن نسبة زواج البكم الذكور " الخُرس" من الإناث الخرس ارتفعت الى 100 % بعد انتشار مدارس ومراكز تعليم الصم والبكم ، حيث أتاح لهم التجمع والاختلاط والتعرف في مدراس البكم والصم الى التعارف أكثر ، ونشأة العلاقات الانسانية والعاطفية بينهم ، مما نتج عنه أن نسبة الزواج الذكور الخرس من قرنائهم الإناث البكم الى 100 % من اجمالي نسب زواج البكم بصفة عامة .

2 في الألف نسبة الزواج بين الصم والبكم

واوضح أن نسبة زواج الصم والبكم تصل الى 2 في الألف من بين إجمالي عقود الزواج .

وفيما يتعلق بالطلاق ، أكد أن إشارات الطلاق، ترتبط أيضا بنية الطلاق ، حيث يكون الزوج الراغب في الطلاق والمجلس الحضور، على علم بذلك ، وفي هذه الحالة يقوم المأذون بتوجيه الزوج للنظر الى وكيل الزوجة ، او الزوجه ، ويشير بيده اليمنى الى خلع الدبلع من اصبعه في اليد اليسرى ، او أن كان يقرأ ويكتب ، يكتب عبارة أنت طالق .

نسب حالات الطلاق بين الصم والبكم تكاد تكون معدومة

واكد عامر أن نسبة الطلاق بين الأزواج الصم والبكم تكاد تكون منعدمة تماما، حيث لم يصادفه ، أن وقع الطلاق بين الأزواج البكم، على مدار 35 عاما من العمل بالمأذونية إلا في حالتين فقط.