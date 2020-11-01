أردوغان في مرمى كورونا.. مستشاره ووزير الداخلية أُصيبا بالوباء

اخترق فيروس كورونا الدائرة المحيطة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ليصبح الرئيس التركى فى مرمى كوفيد 19 بعد إعلان إصابة مستشاره ووزير الداخلية بالحكومة التركية بفيروس كورونا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس السبت، عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد منذ بعض الوقت.

وقال قالن، الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي يعتبر من أقرب مستشاريه، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، عن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد صويلو، في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر" أن أعراض الإصابة ظهرت عليه وقرينته وابنته، يوم الاثنين الماضي وجاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعوا له إيجابية.

وذكر صويلو أنه وذويه خضعوا للعلاج المنزلي حتى يوم أمس، لكن الأطباء نصحوهم بالانتقال إلى المستشفى.

وذكر صويلو أنه وأسرته في حالة طيبة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين بالزلزال الذي ضرب أمس ولاية إزمير غرب البلاد.

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق مستوى 2000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 70 وفاة.

وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.

وبالإضافة لكورونا تواجه تركيا أوضاعا اقتصادية متردية بعد تهاوى غير مسبوق لليرة فضلا عن تعرض تركيا غضون 24 ساعة 3 زلازل قوية هزت البلاد وخلفت ضحايا ومصابين وأسقطت منازل وسببت أزمات مادية أسفرت عن أكثر من 35 قتيلا.