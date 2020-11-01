سامح علاء: السينما المصرية حاضرة بالمهرجانات الدولية منذ الخمسينيات

بعد فوز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتحقيق "ستاشر" نجاحا كبيرا، حيث يعد أول عمل سينمائي مصري، يحصد جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، خلال دورة هذا العام، كما أنه أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة منذ 50 عاما، ويعد هذا إنجازا فنيا هاما للمخرج سامح علاء على مستوى السينما العالمية.

وعن مكانة السينما المصرية على مستوى العالم وحضورها في المهرجانات الدولية يرى المخرج سامح علاء بأن السينما المصرية بأفلامها متواجدة دائما في المهرجانات العالمية منذ خمسينيات القرن الماضي ولم تتوقف حتى الأن.

وأضاف "سامح" لـ"الوطن" بأن العديد من الأفلام المصرية شاركت في مختلف المهرجانات حول العالم ولو تحدثنا عن الوقت الحالي ففي مهرجان هذا العام تم عرض فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين وعام 2018 تم عرض فيلم "يوم الدين" لأبوبكر شوقي في مهرجان كان وقبل سنوات عرض فيلم للمخرج عمر الزهيري بفعاليات مهرجان كان، والعديد من الأسماء الأخرى للمخرجين شاركوا في العديد من المهرجانات العالمية وأنا أرى بأن مشاركة الأفلام المصرية بالمهرجانات العالمية تتطور ونحن نشارك بشكل كبير في السينما العالمية وأتوقع بأن نظهر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة .

يذكر أن فيلم "ستاشر"، تدور أحداثه حول شخصية الشاب آدم، الذي انقطعت كل السبل بحبيبته لفترة طويلة، ويقرر خوض أصعب الطرق حتى يتمكن من العودة والوصول إليها، وجسد شخصية "آدم" خلال أحداث الفيلم الممثل الشاب سيف الدين حميدة.

وأكد "سيف" أنه شعر بسعادة كبيرة فور علمه بحصول الفيلم على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، وأنه كان يتوقع حصول الفيلم على الجائزة، حيث إنه وفريق العمل حرصوا على تقديم عمل فني متميز ومختلف.

وأضاف "سيف" خلال تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن مشاركة الفيلم بمهرجان كان، لم تكن المشاركة الدولية الأولى له، فقد شارك الفيلم بمهرجان موسكو، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير، كما حصل على تنويه خاص من مهرجان نامور البلجيكي، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية على مستوى العالم.