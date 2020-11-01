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أديب عن احتفال الأهلي بالدوري: اليوم ده تقيل على قلبي بقاله 20 سنة

كتب:

شريف سليمان
02:00 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
الأهلي يحتفل بدرع الدوري العام

الأهلي يحتفل بدرع الدوري العام

علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفال النادي الأهلي بدرع الدوري العام، بعدما اختتم مبارياته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، قائلًا: "كل سنة بحمل هم اليوم ده، اليوم ده تقيل على قلبي، بقالي 20 سنة قاعد في المكان ده، واليوم ده تقيل".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نفسي أغير حتى الصيغة، تبقى سنة وسنة أو سنتنين والتالتة الأهلي يخسر الدوري فيها، نفس الكلام بقوله ونفس الحاجات بقولها ومن جوه بيبقى عندي كرشة نِفس".

وتابع: "نهنئ النادي الأهلي بفوزه بدرع الدوري العام المصري، الأهلاوية بيقولوا إحنا مطلعين الدرع من عندنا عشان يشم هواء ونرجعه تاني مش بيروح ولا شمال، رغم إنه ممكن يعبر الكوبري إلى نادي الزمالك".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من وليد سليمان وجيرالدو وكهربا، في الدقائق 1،18،36.

شهدت المباراة سيطرة كاملة للقلعة الحمراء على مجريات اللقاء، في ليلة تتويجه بلقب الدوري رقم 42.

وحرص موسيماني على مشاركة عدد من اللاعبين الشباب خلال المباراة من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم قبل بداية الموسم وتحديد المستمرين والمعارين، فيما حرص الجنوب أفريقي على مشاركة صالح جمعة خلال المباراة بعد مشاركته أمام إنبي يوم 7 من الشهر الجاري في 11 دقيقة فقط.

المباراة شهدت حضور مؤمن زكريا إلى استاد الأهلي لأول مرة، للمشاركة في احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه، والتي حسمها الأهلي قبل نهاية الموسم بـ7 جولات بفارق النقاط عن أقرب منافسيه.

وشهدت المباراة أيضًا توديع لاعبي الأهلي لأحمد فتحي بعد خوض آخر مباراة له رفقة القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده وانضمامه لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

وحرص لاعبو طلائع الجيش على إقامة ممر شرفي للاعبي القلعة الحمراء بمناسبة حصولهم على بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخ المارد الأحمر قبل 7 جولات من نهاية الدوري.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 89 في المركز الأول، فيما ظل طلائع الجيش عند النقطة 41 في المركز الـ12.

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