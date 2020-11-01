شقيقة أيتن عامر تتعرض للسرقة

اتهمت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها على فيسبوك، فتاة بسرقة شقيقتها داليا عامر، وكتبت تحذيرا: "سرقت مبلغ كبير من أختى خلوا بالكم".

وكانت داليا نشرت صورة للفتاة التي اتهمتها بالسرقة، وعلقت: "البنت دي سارقة فلوس ومجوهرات احذروا منها من يجدها يتواصل معي على ماسينجر ودي شهادة ميلادها وبطاقة والدتها وله مكافأة مالية ويا ريت شير على أوسع نطاق".

وفي سياق آخر، ردت أيتن عامر على بعض المشككين في فقدها لوزنها، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة الرابع حيث ذكرت أنها لم تخضع لأي عمليات تكميم أو تجميل، وأنها فقدت وزنها بالرياضة و"الدايت".

وأضافت "أيتن" في تصريح لـ"الوطن"، أنها لا تحب إجراء عمليات التجميل، وأنها لم تخضع لـ"البوتكس" و"الفيلر" مطلقًا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتُعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.