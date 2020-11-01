عبر زووم.. الأقصر تحتضن فعاليات المؤتمر الافتراضي للسياحة والتراث

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر عن البرنامج النهائي للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث والذي سينعقد في الفترة من 1 – 2 نوفمبر 2020م عبر تقنية زووم بالشراكة مع مجموعة من الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة أنه سيتم إرسال روابط زووم الخاصة باليومين الأول والثاني للمشاركين بأبحاث على الإيميل الخاص بهم، وسيتاح بث مباشر للمؤتمر عبر صفحة الكلية على فيس بوك.

وكان مجلس جامعة الأقصر قد اتخذ مؤخرًا عدة قرارت المجلس كان على رأسها التالي:

1- الموافقة على إعفاء طلاب مدينتي حلايب وشلاتين من رسوم المدن الجامعية مع عدم التقيد بشروط وقواعد التسكين التي تنص عليها لائحة المدن الجامعية بالجامعة.

2-الموافقة على تخفيض نسبة (50%) على الرسوم الدراسية، على أن يكون التخفيض للعاملين بإدارات الجامعة الذين يرغبون في إستكمال دراستهم بالدراسات العليا داخل كليات الجامعة فقط .

3- الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة الأقصر، والذي يهدف إلى إنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4-الموافقة على تعديل المسمى الخاص بمركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة جنوب الوادي، ليصبح مركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

5-الموافقة على بدء تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن وفتح باب الدراسات العليا في الفترة من 14حتى 29 أكتوبر 2020م.

وكانت كلية الألسن بجامعة الأقصر قد أعلنت تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ربيع سلامة عميد الكلية، عن بدء تفعيل الدراسة بنظام الإنتساب العام للعام الجامعي 2020-2021م، وذلك للحاصلين علي المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا.