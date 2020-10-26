جامعة الأقصر تعفي طلاب حلايب وشلاتين من رسوم المدن الجامعية

عقد مجلس جامعة الأقصر، اجتماعًا، اليوم بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إعفاء طلاب مدينتي حلايب وشلاتين من رسوم المدن الجامعية مع عدم التقيد بشروط وقواعد التسكين التي تنص عليها لائحة المدن الجامعية بالجامعة، إلى جانب الموافقة على تخفيض نسبة (50%) من الرسوم الدراسية، على أن يكون التخفيض للعاملين بإدارات الجامعة الذين يرغبون في إستكمال دراستهم بالدراسات العليا داخل كليات الجامعة فقط .

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة الأقصر، الذي يهدف إلي إنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تعديل المسمى الخاص بمركز "الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة، جامعة جنوب الوادي، ليصبح "مركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر" إلى جانب تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن وفتح باب الدراسات العليا في الفترة من 14حتى 29 أكتوبر.

وكشف الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أنه تم مناقشة إنشاء قسم جديد بكلية الحاسبات والمعلومات، يحمل اسم قسم تكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وشدّد رئيس الجامعة، علي ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة الوليدة التي تحتاج لبذل الكثير من الجهد من كل فرد حتى تصل إلي المكانة التي تستحقها.