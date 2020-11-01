هياكل عظمية ومأكولات مرعبة.. السائحون يحتفلون بالهالوين في الغردقة

احتفل السائحون بالهالوين في الفنادق السياحية بالغردقة في جو رعب تم صنعه خصيصا لهذه المناسبة، حيث شهد الاحتفال أشكالا تنكرية مرعبة مثل هياكل عظمية وأيدي مقطوعة، تزامنا مع احتفالات معظم دول العالم بالهالوين حيث يرتدى فيه السائحون بالفنادق ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج المرعب.

واكتست طرقات الفنادق بديكور مرعب بداية من شكل المأكولات على البوفيه في المطاعم ولون الدم الأحمر الذي طغى على الملابس التنكرية ووجوه تنكرية مرعبة وجثث مصنوعة، وسط جو احتفال أوروبي أضفى السعادة على جميع السائحين.

وشمل البوفيه بالمطعم الرئيسي جميع المأكولات بأشكال مرعبة واختتم الهالوين بحفل مسائي تزامنا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

وكشف سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سياحية كبرى بالغردقة، أن السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية احتفلوا بهذه المناسبة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك، حيث ظهر فيها السائحون بإطلالات مختلفة مقتبسة من بعض العادات الأوروبية القديمة.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الاحتفالات هو مشاركة الأجانب احتفالاتهم والتي تتزامن مع توقيت قضاء إجازتهم بمصر ومشاركتهم جو الاحتفالات وذلك كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة، موضحا أن ذلك يلقى قبولا لدى السائحين والذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع الأشكال المخيفة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح طارق فهمي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن موعد الهالوين يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين في أوروبا في 31 من شهر أكتوبر ويعتبر الهالوين احتفالاً عالمياً تُغلق الدوائر الرسمية في الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به، وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين الخدع، وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتروى القصص عن جولات الأشباح في الليل، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.