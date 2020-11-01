رئيس مجلس الشيوخ: الوضع السياسي والحزبي في مصر لا يرضي أحدا

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه يرى التجربة الديمقراطية في مصر في مرحلة جديدة، متمنيا الخروج منها بتطور نوعي في الأداء البرلماني، والوضع في مصر في وقت قريب سياسيا وحزبيا لا يرضي أحد رغم العدد الكبير من الأحزاب.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حوار ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الأداء الحزبي لم يكن تبلور، ولكنه بدأ في التجارب الأخيرة في التبلور لأحزاب لها وجود حقيقي وأرضية صلبة، وأعضائها لها انتماء حقيقي ولهم أداء حزبي حقيقي.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، تحذيرًا للأحزاب القديمة بضرورة أن تنتبه، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن قرر عدم خوض التجارب الانتخابية وحده، رغم قوته في مدة قصيرة، وكان من الممكن أن ينطلق في الاستحقاقات الدستورية، ولكن الخوف بأن يظهر في الصورة بالنهاية بنظام الحزب الواحد، لذلك كان هناك حرص بتنظيم الائتلاف الحزبي.

وروى "عبدالرازق" حوارا دار بينه وبين الأحزاب، قائلا: "احنا مش جايين كحزب نحارب القديم ولا الجديد ولا ننفرد، مفيش حد بيلعب سياسة لوحده زي فريق الكورة، وأمل حياتي إن يبقى فيه حياة حزبية حقيقية وممتعة".

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتجربة الحزبية في مصر قبل 1952، لافتا إلى أنه كان مستشارا في الكويت وهناك خلاف بين عضوين بالبرلمان فقال له "اللي بتقوله ده محصلش من سعد باشا.. في الكويت.. إحنا كبار أوي ولا بد إننا نراعي كده ولا بد أن تكون تجربتنا على المستوى ده وإحنا بنحاول".

وأكد أن التجربة الانتخابية الأخيرة لا بد من الجميع بما فيها حزب مستقبل وطن أن يراجع حساباته، لافتا إلى أن أي شخص يدخل معركة حربية أو سياسية ما ينتهي منها إلا وأن يعيد حساباته، يعظم الإيجابيات ويرصد السلبيات، يقينا يوجد سلبيات فجميعنا بشر.