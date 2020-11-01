"عبدالرازق": يجب علينا مساندة الحكومة في تنفيذ أدوارها

كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه جرى إفساح المجال لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة لتسكين الأعضاء داخل اللجان، والتي ستتولى بعد ذلك بحث كافة الأمور في النواحي المختلفة.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حوار ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل نائب في مجاله سيرى ما هي أولوياته فيما يخصه، خاصة أن المجلس يضم ممثلين عن القطر المصري بأكمله، وفي هذه الفترة يجب علينا مساندة الحكومة في تنفيذ أدوارها.

وأكد أن الملفات الصحية والتعليمية لها أولوية في المجلس، والدولة تدلي بدلوها حسب الإمكانيات الموجودة والمتاحة لكن ربما توجد أمور تتطلب تنظيم وإدارة في المناطق الريفية، وليس حلول مكلفة مادية.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن أجرى مؤخرا تجربة جيدة حيث أقام مستشفى صغيرا في القاهرة عبارة عن 5 عيادات ووفر لها أجهزة، "حلمت هذا الأمر لو تضافرت الجهود مع القطاع الخاص وتكرارها في أماكن كثيرة وتكون مساندة للدولة".

وأوضح أنه على المستوى الشخصي ما زال مهموما بالعدالة وإجراءاتها، نظرا لأن المنظومة القضائية بكاملها تحتاج لتطوير، وسيحاول مجلس الشيوخ إيجاد حل في هذه الأمور، "أنا شوفت في بعض الأماكن، عندنا في الصعيد، مبنى المحكمة داخل المدينة، والظهير الصحراوي على بُعد 10 كم، الأرض اللي عليها المجمع النهاردة قيمته مليارات، الأفكار كتير".