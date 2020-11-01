يسرا: 5 أثروا في حياتي.. وبعتذر لأي شخص زعلته

كشفت الفنانة يسرا، عن أسماء 5 أشخاص أثروا في حياتها بالإيجاب أو بالسلب، قائلة إنّ أول اسم هو والدتها، إذ أثرت عليها بالإيجاب: "دايما كنت بقول لها يا حبيبة يا غالية".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أنّ الاسم الثاني هو زوجها "خالد": "هكتب جنبه إنّه حبيبي وحبيب عمري وصديقي وأنضف حاجة في الدنيا وربنا هداني بيك".

وتابعت أنّ ثالث اسم هي خالتها "ماما سلوى": "مكنتش أقدر أقول لها خالتي، كنت لازم أقولها ماما سلوى وإلا ألاقي الشبشب طاير في وشي، ربتني وخافت عليا، هكتب جنب اسمها أطيب قلب في الدنيا".

وكشفت يسرا عن رابع اسم وهي "مولي"، موضحة أنّها خالتها الثالثة: "كانت شربتات وكنت بقولها كل حياتي أرجع بالليل من أي سهرة واحكيلها كل حاجة، وعشت عندها 7 سنين لما سبت بيت أبويا صانتني، دي اسمها مولي الحنينة".

ولفتت إلى أنّ الاسم الخامس والأخير هو والد زوجها صالح سليم: "كان رمز في حياة مصر وحياتنا كلنا، بصرف النظر عن كوني مرات ابنه أو مكنتش، هو رمز للاحترام والحق والنضافة، ولا بيعرف يكدب أو يجامل، وخالد طالعله أوي".

وأشارت إلى أنّ هناك من أثروا عليها خارج العائلة، مثل الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج العالمي يوسف شاهين، والمخرج علي بدرخان، وإيناس الدغيدي، ووحيد حامد، وشريف عرفة: "مسيرتي فيها ناس كتير".

وطالبت الإعلامية وفاء الكيلاني، يسرا، بتقديم اعتذار لشخص أصدرت عليه حكما وتبين أنّه بريء، قائلة: "أنا بخلص أول بأول واتعودت في حياتي إني لو اكتشفت إني مكنتش صح، أنا اللي هاجي أقولك أنا غلطت وعملت كذا، لو ظلمت مع سبق الإصرار أنا آسفة".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم، بينهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، إضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل، كشفت يسرا أنّه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وقدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتألقت يسرا في رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب.