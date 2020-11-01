عاجل.. غلق طريقي "قنا - سفاجا" و"القصير -قفط" بسبب الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، غلق طريقي قنا اتجاه سفاجا والقصير اتجاه قفط بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، ما قد يسبب إعاقة الحركة المرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان لها، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور أمس، طريقي "المنيا رأس غارب"، وطريق "الشيخ فضل اتجاه رأس غارب"، لوجود أمطار ورياح شديدة أعاقت حركة سير السيارات.