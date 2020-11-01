السيول تغلق 3 طرق في البحر الأحمر

أغلقت أجهزة البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، طريقي (سفاجا - سوهاج) بسبب السيول في الكيلو 90، وطريق (القصير - قفط) بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة، حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أعلنت أمس السبت إغلاق طريق (رأس غارب - الشيخ فضل)، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، كما ناشدت محافظة البحر الأحمر، جميع المواطنين بتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.

وشهدت بعض المناطق في محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار على طريق (الشيخ فضل - رأس غارب)، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، وكذلك بعدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم، فضلا عن تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بطريق (القصير - قفط)، كما شهد طريق (سفاجا - سوهاج) سيول في الكيلو 90.

ومشطت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال، طرق البحر الأحمر بالاستعانة بفرق سريعة، لاستطلاع مياه الأمطار والسيول ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق، للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط أمطار خفيفة بالأماكن سالفة الذكر، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خطة الحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول والمناطق بالبحر الأحمر، فضلا عن استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد، لافتا إلى متابعة الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.