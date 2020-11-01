طقس اليوم: معتدل بالقاهرة وبحري وأمطار رعدية وسيول على سيناء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، حالة طقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية في النهار، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع رياح معتدلة قد تنشط على خليج السويس، ومن الممكن أن تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما توقعت أيضا سقوط أمطار متوسطة تصل إلى أمطار رعدية وقد تصل إلى سيول على مناطق وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 28 والصغرى 19.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 21.

مرسى مطروح: العظمى 24 والصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 27 والصغرى 21.

دمياط: العظمى 27 والصغرى 21.

الإسماعيلية: العظمى 30 والصغرى 18.

السويس: العظمى 29 والصغرى 20.

العريش: العظمى 27 والصغرى 21.

طابا: العظمى 28 والصغرى 19.

سانت كاترين: العظمى 27 والصغرى 14.

شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 25.

الغردقة: العظمى 32 والصغرى 22.

الفيوم: العظمى 29 والصغرى 18.

بني سويف: العظمى 29 والصغرى 19.

المنيا: العظمى 29 والصغرى 19.

أسيوط: العظمى 30 والصغرى 19.

سوهاج: العظمى 32 والصغرى 20.

قنا: العظمى 33 والصغرى 19.

الأقصر: العظمى 34 والصغرى 19.

أسوان: العظمى 35 والصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 32 والصغرى 22.

حلايب: العظمى 32 والصغرى 28.