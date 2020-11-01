فيديو.. "طريق الأمل" عن جهود التنمية في سيناء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "طريق الأمل"، وهو فيلم تسجيلي عن جهود تنمية سيناء.

وذكر التقرير، أنّ سيناء أرض الفيروز والكنوز الأثرية والمعالم السياحية الجميلة، درة التاج على جبين الوطن: "عدى عليها الزمن، مرت عليها المحن، بقوة جيشنا ووحدة شعبنا انتصرت سيناء، وآن الأوان لعبور جديد يرجع ليها مجدها ويفتح لها طريق الأمل".

وأضاف التقرير: "كانت رؤية القيادة السياسية بضرورة ربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق منظومة أنفاق، كباري، طرق، إنشاء مدن سكنية، تجمعات عمرانية، بنية تحتية، مناطق لوجستية، واستراتيجية تنموية كاملة، تغير شكل الحياة على كل شبر في سيناء".

وتابع: "النهارده اتولد على أرضها 17 تجمع عمراني جديد فيه 1181 بيت بدوي في شمال وجنوب ووسط سيناء، وده غير تأهيل 5 فدادين لكل أسرة سيناوية ضمن مشروع واعد أنفقت عليه الدولة حوالي 2 مليار جنيه، وفي المشروع القومي للطرق وعلى أرض سيناء انتهينا من المرحلة الثانية من طريق النفق رأس النقب بطول 111 كيلو متر، وبذلك وصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين الأولى والثانية إلى 231 كيلو متر بعرض 49 مترا و3 حارات مرورية لكل اتجاه بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و220 مليون جنيه".

وأكمل: "وبالانتقال لوسط سيناء سنعرف حجم القيمة المضافة التي يقدمها مطار البردويل في مجال التجارة البينية والاستثمار، مطار دولي على مساحة 11 كيلو متر مربع، وممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر وصالة وصول ركاب تستوعب 300 راكب في الساعة".

وأتمّ: "بالانتقال لجنوب سيناء واستكمال المشوار في رحلة التنمية ومع وصولنا لمدينة الطور، هنلاقي هناك نقلة حضارية في مجمل مشروعات البنية التحتية، ومنها المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم، وفي شمال سيناء نجحنا في إيجاد مصادر جديدة في مياه الشرب وإنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة أبو صقل في العريش بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم، مع إنشاء مأخذ مياه بطاقة 45 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة المناطق المجاورة".