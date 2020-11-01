بدء الكشف الطبي على المقبولين في الدفعة الاستثنائية بتمريض جنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أسماء الطلاب المقررة قبولهم كدفعة استثنائية بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة في اللغة العربية والإنجليزية .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري اليوم البدء في توقع الكشف الطبي على هؤلاء الطلاب والطالبات، لقبولهم بشكل نهائي بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات.

وأوضح أنه سيجرى توقيع الكشف والفحص الطبي على هؤلاء الطلاب بمقر القومسيون الطبي بالمديرية، اعتبارًا من اليوم، تمهيدًا لبدء الدراسة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين سيجري قبولهم في الدفعة الاستثنائية بالمعهد العالي للتمريض نظام الخمس سنوات، 28 طالبًا وطالبة، بينهم 15 طالبة، 13 طالبًا.

واكد وكيل وزارة الصحة، على عدم السماح بدخول الطلاب لمقر المعهد والقمسيون الطبي، دون ارتداء الكمامة الواقية، حرصًا على صحته وسلامته وسلامة الآخرين.