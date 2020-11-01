صور.. "الدهابة" مهنة التنقيب عن الذهب والأمن يضبط المخالفين

شهدت محافظة أسوان خلال الأسابيع الماضية العديد من حالات ضبط بعض العصابات التى تعمل في مجال التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية جنوب البلاد دون الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وهو ما يطلق عليهم "الدهابة" والذين يذهبون في رحلات للتنقيب تصل للأسبوعين داخل الصحراء الشرقية في مناطق معروفة ومليئة بخام الذهب.

"الوطن" تنشر بعض المعلومات عن كيفية استخراج خام الذهب..

قال الشيخ عوض هدل رئيس جمعية العبابدة والبشارية، وهما أكثر قبيلتين تعملان في "الدهابة" سنة 2005 تقريباً كانت بداية العمل في التنقيب عن الذهب بسبب إن فيه رجل في الصحراء كان يشعل النار لعمل كوب من الشاي ووضع حجرين في النار وعليهم براد الشاي لكنه وجد إن أحد الحجرين ينصهر في النار فغسله وعرف إنها قطعة من الذهب، وعام 2010 الذهب اكتُشف في السودان في منطقة "قبقة" وراح أبناء عمنا ذهبوا هناك وأقاموا لمدة 6 شهور ومنهم سنة لغاية إنهم أتعلموا المهنة والصنعة "الدهابة" .

وتابع هدل: قبل العمل في الذهب كنا نعمل في رعي الأغنام في الجبال والآن توقف عدد كبير مننا عن الرعي واشتغلوا في التنقيب عن الذهب بطرق شرعية بعد استخراج التراخيص من الدولة، لأن شغل الرعي أصبح ضعيف وأي حد كان معاه غنم يسعى به باعه واشترى عربية ومعدات للبحث عن الذهب في الصحراء وعلى فكرة الناس فاكرة إن الدهابة بيروحوا الجبل يقطعوا ذهب صافي من الجبال لكن الأمر غير كدة خالص، ممكن بعد رحلة لأيام أو أسابيع بتطلع قطع صغيرة من الذهب ونسميها "ناموسة" وأيام مفيش أي قطع.

وقال محمود العبادي إن الدهابة أصبحت مهنة من لا مهنة له هم رعاة الأغنام والمواشي في الصحراء والأمطار انقطعت وأصبح ليس هناك مراعي فلجأوا لهذه المهنة وكان عملهم قبل ذلك ككشاف في الجبال ولو أثناء الرعي وجد شيئا غريبا أو معدنا غريبا كان يعرفه والمعدن اللي يلاقيه كان بيسلمه للجيولوجي اللي في المنطقة أثناء عملهم ويقول له ان فيه كمية كبيرة من هذا المعدن لكن لا يدله على المكان وبعد ذلك الجيولوجي يتفق مع الراعي انه يعطيه مبلغ على حسب الاتفاق وكان بهذه الطريقة هى بداية كشف المحاجر .

وتابع: في طريق الذهاب لرحلة الدهابة، يطلع مجموعة من الدهابة لازم يكون من صفاتهم التجانس ولازم يكونوا أصدقاء أو أقارب لأن الظروف في الجبال صعبة ومحتاجين يكملوا بعض علشان تبقى كلمتهم واحدة وكل فرد فيهم يقوم بدوره حتى لا تكون بينهم أى مشكلة وكل واحد عارف دوره، ولازم يجتمعوا مع بعض قبل السفر للعمل والبحث عن الذهب ويتأكد من كل حاجة أكل وشرب والزاد والسيارة والترتيب على كل شيء قبل السفر والتحرك بدري عقب أذان الفجر.

وقال"م. م"، أحد العاملين في الدهابة: الرحلة بيكون فيها سواق و4 عمال أو 3 أو حتى 5 على حسب العمل والطلعة وكلنا وظائفنا واحدة ومتشابهة لكننا بنحاول نريح السائق علشان يتعب كثيرا في الطريق ونحاول نريحه ولا نجعله يعمل على جهاز البحث عن الذهب بس ممكن نخليه يشتغل في تجهيز الطعام والشراب لنا في الجبل وإحنا نساعده في أعمال الغرز في الجبل وبدفع السيارة ونطلعها في حال إنها غرزت في الرمال وندفعها للأمام وكلنا إيد واحدة ونقسم العمال من تحضير للطعام وبعد ذلك نبحث عن الذهب من خلال الجهاز، وعند وصولنا لهذه المنطقة في الجبل ننصب خيمتنا ونحضر وجبة الفطور ونرتاح بعدها لأن الشمس تكون قوية وحرارة الجو عالية في البحر الأحمر وعقب الراحة نقوم في العصر وكل عاملين يشتغلوا على جهاز البحث عن المعادن ويشتغلوا عليه لمسافة تصل 2 كيلو متر وكل واحد في منطقة مختلفة، إلى نلقى ذرات من الذهب التى تتناثر داخل الجبال فى الأودية بسبب التغيرات المناخية، ومن العمل أيضاً أننا فى بعض الأوقات بنجيب حجارة بها ذرات ذهب ويتم تصفيتها وطحنها فى طاحونات بأسوان بعد العودة.

وتمكن رجال الأمن ضبط عدد كبير من القضايا في التنقيب الغير شرعي عن الذهب فمنذ أيام تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط 300 "جوال" معبأة بأحجار يتم استخلاص خام الذهب منها، بإجمالي وزن 8 أطنان، بحوزة 5 أشخاص، في 3 ضبطيات منفصلة بمدينة أسوان، وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 100 "جوال"، تزن حوالي 2.5 طن، بحوزة 3 أشخاص، أثناء استقلالهم سيارة نقل، بمنطقة "الصداقة القديمة"، بدائرة قسم شرطة ثاني أسوان.

كما تم ضبط 100 "جوال" أخرى معبأة بذات الأحجار، تزن حوالي 3 أطنان بحوزة سائق، أثناء قيادته سيارة ربع نقل، بالإضافة إلى ضبط 100 "جوال" تتضمن نفس الأحجار، تزن 2.5 طن، بحوزة سائق، أثناء قيادته سيارة نقل بمنطقة الصداقة.

وأضاف المصدر أنه تمت مواجهة المتهمين، الذين اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن معدن الذهب عشوائياً، بدون تصريح، وحيازتهم للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة نصر النوبة بأسوان من ضبط (100 جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن 2.5 طن) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال قيادته سيارة بطريق "مصر - أسوان الزراعي" بدائرة القسم، كما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر (12 جوالًا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن 1200 كيلوجرام – مولد كهربائي – إسطوانة غاز) بحوزة (طالب – مقيم بمحافظة بأسوان) حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق "مرسى علم - إدفو" بدائرة المركز.

كما عثر بحوزته على (سيجارة "تحتوي على نبات عشبي أخضر يشتبه في كونه نبات البانجو المخدر")، وبمواجهته أقر بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب والأجولة من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل والسيجارة بقصد التعاطي.

كما تمكّنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان من ضبط (25 جوالًا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن 500 كيلوجرام) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) حال قيادته سيارة ربع نقل بناحية أبو الريش قبلي بدائرة المركز.

وبمواجهته أقر بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب دون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.