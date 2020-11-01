إعلان الطوارئ في المنيا لمواجهة الطقس السيئ

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، يأتي ذلك عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40 – 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقي الطريق.

وأكد محافظ المنيا أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقي الميكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.

وتهيب محافظة المنيا، بالمواطنين بعدم السفر على الطريق وااتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وأرواحهم.