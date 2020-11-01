إعلان الطوارئ في المنيا لمواجهة الطقس السيئ

إعلان الطوارئ في المنيا لمواجهة الطقس السيئ
كتب:
اسلام فهمي
11:13 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
غلق طريق
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، يأتي ذلك عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40 – 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقي الطريق.
وأكد محافظ المنيا أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
ووجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقي الميكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.
وتهيب محافظة المنيا، بالمواطنين بعدم السفر على الطريق وااتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وأرواحهم.