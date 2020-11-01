"ضواحي بورسعيد" ينفي علاقته بمجهولين ينتحلون صفة عاملين بالإسكان

نفى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد علاقة الحي بمجهولين ينتحلون صفة عاملين بإدارة الإسكان في حي الضواحي، بدعوى إجراء بحوث لسكان منطقة السيدة خديجة، بزعم نقلهم إلى الحي الإماراتي.

وأوضح حي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم في بيان له أنه لا صحة لقيام عاملين من إدارة الإسكان بالحي بالتوجه إلى منطقة خديجة وعمل بحوث لهم بزعم نقلهم إلى الحي الإماراتي وأعلن الحي أنه لاصلة للحي مطلقا بهؤلاء الأفراد الذي أدعوا هذا الأمر وسوف يتم معرفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة هؤلاء الخارجين عن القانون ومساءلتهم لمنع تكرار هذا الأمر مجددا، ويهيب رئيس الحي بكل المواطنين بجميع مناطق الحي التحقق من كل فرد يتحدث باسم الحي أو المحافظة ويتم الإبلاغ عنه فورا لاتخاذ الإجراءت القانونية مع هؤلاء المحتالين والإبلاغ عنهم بالتعاون مع قسم شرطة الضواحي اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ويؤكد على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

من جانب آخر تفقد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، اليوم، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، حيث تابع رئيس الحي تيسير إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء الموعد المحدد نهاية هذا الشهر.

وأكد رئيس الحي على حسن انتظام سير العمل بالمركز بعد الإجراءات والتيسيرات التي تم اتخاذها مؤخرا لصالح المواطنين ومنها بدء العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا، ومد العمل يومي الإجازة الرسمية الجمعة والسبت لاستقبال المواطنين لدفع إيجارات المساكن، وكل الخدمات الأخرى.

وأوضح رئيس الحي أن هذه الإجراءات خففت كثيرا من زحام المواطنين داخل وخارج المركز ويسرت كثيرا على المواطنين، وشدد رئيس الحي على تطبيق كل الإجراءات للوقاية من فيرس كورونا المستجد، والتباعد الاجتماعي وتعقيم كل المكاتب الإدارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المواطنين المترددين على المركز وعدم التزاحم ووجود مسافات بين المواطنين، وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.