الصور الأولى لطرق البحر الأحمر المغلقة لتأثرها بالسيول

تأثرت طرق سفاجا سوهاج والقصير وقفط ورأس غارب والشيخ فضل بالأمطار ومياه السيول. مما أدى إلى توقف حركة السيارت حيث قررت أجهزة البحر الأحمر إغلاق الطرق الثلاثة لحين الانتهاء من الإصلاحات ورفع آثار السيول من على الطرق.

وأغلقت أجهزة البحر الأحمر ثلاثة طرق هي الساعات الأولى طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة طريقي سفاجا سوهاج بسبب السيول في كيلو 90 وطريق القصير قفط بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

وشهدت بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار بطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، وشهد طريق القصير قفط تجمعات مياه الأمطار الغزيرة كما شهد طريق سفاجا سوهاج قطع بالكيلو 90 بسبب السيول مما أدى إلى توقف الحركة تمام وإغلاق الطريق.

واستعانت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال بفرق سريعة لتمشيط جميع طرق البحر الأحمر لاستطلاع مياه الأمطار والسيول ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكل المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رفع درجة الاستعداد، مشيرا إلى متابعة الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.