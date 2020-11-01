لغز جثة "قهوجي كفر الشيخ".. أحد عماله انتقم منه بعد طرده

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على جُثة أحد الأشخاص (مالك مقهى، مقيم دائرة المركز) بقطعة أرض زراعية أمام مسكنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق بالمقهى ملك المجني عليه، مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله بالمقهى ملك المجني عليه، وتركه العمل ورفض المجني عليه إعادته للعمل بالمقهى، مما أثار حفيظته ونظراً لعلمه بقيام المجني عليه بتحصيل الإيراد اليومي للمقهى قبل غلقه، فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال.

ووفق اعترافات المتهم، فقد انتظره يوم الواقعة بالقرب من مسكنه ولدى حضوره باغته بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول، وعقب ذلك تخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.