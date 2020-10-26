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العثور على جثة شاب داخل فندق شهير بطنطا والنيابة تبدأ التحقيق

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
10:13 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكليه بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة أول طنطا، بفتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة طنطا.

وشدد المحامي العام على ضرورة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه، وسماع أقوال العاملين بالفندق وشهود الواقعة.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، بالعثور على أحد النزلاء في فندق شهير بمدينة طنطا، دائرة القسم، جثة هامدة داخل غرفته، مما أثار حالة من الفزع بين باقي نزلاء الفندق، وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لشاب يُدعى "أحمد ع."، 35 سنة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

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