النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة شاب مكبل اليدين بمصرف ببلبيس

تباشر نيابة بلبيس، اليوم، التحقيق في واقعة العثور على جثة "شاب"، مكبل اليدين، طافية أعلى مياه مصرف، بقرية ميت حمل بدائرة المركز.

وتلقى اللواء إبرهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "شاب" طافية أعلى مياه مصرف، أمام قرية ميت حمل التابعة للمركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "م . إ"، 33 عاما، مقيم بقرية ميت حمل، ومتغيب منذ نحو أسبوعين عن منزله، وتبين أن الجثة موثقة اليدين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سيدة وابنها 15 يوما، بتهمة قتل ابنها الثاني في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد حسام القصبي، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ بوفاة "شاب" في بداية العقد الثالث من العمر، بمدينة بلبيس.

وانتقلت قوة من مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه، مريض نفسي، ووالدته؛ بسبب خلاف مع زوجة شقيقه الأكبر، ما دعا الأول إلى ضرب والدته، وتدخل الأخير للسيطرة على الموقف.

وحينما رفض المجني عليه إنهاء المشاجرة، استل المتهم سكينا مهددا إياه بطعنه، وفي أثناء الاشتباكات بين الثلاثة، أصيب الأول بجرح طعني في الظهر، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وجرى ضبط الأم وابنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.