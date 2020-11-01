فيديو.. مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة "شاتودون" الفرنسية

تعرض مسجد في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير، شمالي فرنسا، لمحاولة حريق من قبل شخص مجهول وفق ما أعلنته منظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، أنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيقات في الحادث، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونشرت وسائل إعلام عدة، مقطع فيديو رصدته كاميرا المسجد لمنفذ العملية.

An unidentified arsonist reportedly attempted to set fire to a mosque in Chateaudun, France, but the fire was extinguished before it was able to spread. While the building sustained damage, there were no casualties reported pic.twitter.com/geiqU7Zfpz — TRT World (@trtworld) November 1, 2020

وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي "CIMG"، التي يتبع لها المسجد، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر المنصرم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وقبل عدة أيام، قام أحد الأشخاص بمهاجمة كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص، وخلف عددا من الإصابات أيضاً.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس إمرأة، وهو يردد كلمة "الله أكبر".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.

ويوم أمس السبت، أطلق مجهول النار على قس كنيسة أرثوذكسي في الدائرة السابعة في مدينة ليون الفرنسية، بحسب تقارير بوسائل إعلام فرنسية، على خلفية ذلك أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، افتتاح مقر لإدارة الأزمات.