فيديو.. مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة "شاتودون" الفرنسية

تعرض مسجد في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير، شمالي فرنسا، لمحاولة حريق من قبل شخص مجهول وفق ما أعلنته منظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، أنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيقات في الحادث، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونشرت وسائل إعلام عدة، مقطع فيديو رصدته كاميرا المسجد لمنفذ العملية.

An unidentified arsonist reportedly attempted to set fire to a mosque in Chateaudun, France, but the fire was extinguished before it was able to spread. While the building sustained damage, there were no casualties reported pic.twitter.com/geiqU7Zfpz