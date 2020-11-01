التأمينات: ربط إلكتروني مع المرور والعدل للحصول على البيانات إلكترونيا

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّه سيتم الربط الإلكتروني مع جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين مثل "المرور، الأحوال المدنية، ووزارة العدل"، للحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة لانتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة.

وأكد عوض، صدور تكليفات رئاسية بحوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة لتحقيق أقصى عائد ممكن، ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لعرض خطة تطوير التحول الرقمي للهيئة، التي تهدف لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار عوض إلى أنّ الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة لنحو 25 مليون مواطن، بينهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، ونحو 14 مليون مؤمن عليه، ويتم تقديم الخدمات بنظام تقديم الأوراق والمستندات للمناطق التأمينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التأمينية، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، ما يترتب عليه إطالة الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وضياع وقت وجهد المواطن.

وتابع أنّ أولى التكليفات الرئاسية، العمل على رفع المعاناة عن المواطنين، والتخفيف عن كبار السن ممنْ أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة علي خدماتهم بكل سهولة ويسر، دون أن يكونوا موجودين في مكاتب التأمينات، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونية، تتاح للمواطنين، ويمكن من خلالها الحصول على الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة خلالها، وفتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لأهالينا غير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية وبأماكن انتظار لائقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنّه جار اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع، التي تنعكس بالإيجاب علي المواطن والمرتكزة على إعادة هندسة إجراءات الخدمات المقدمة، وتقليل دورتها المستندية حتى اكتمال منظومة التطوير المستهدفة.