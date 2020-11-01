"التأمينات" تسمح للصحفين أعضاء النقابة غير العاملين بسداد الاشتراكات

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّه جرى الاتفاق مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على تسهيل الإجراءات التأمينية للصحفيين والمراسلين غير المنتظمين في الصحف والمؤسسات حاليا، وسيصبح من حق الصحفي دفع الاشتراكات التأمينية، واعتباره صاحب عمل، شريطة أن يقدم شهادة من نقابة الصحفيين، بأنّه مسجل مشتغلين، وذلك اعتبارا من أول يناير 2021.

وأضاف عوض، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة، أنّه سيتم الربط مع نقابة الصحفيين لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين.