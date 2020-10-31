الصحفيين: عضويات مخفضة لأندية سيتي كلوب بالتقسيط دون فوائد

قال محمد يحيى يوسف، سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن اللجنة نجحت في الحصول على عرض خاص للزملاء الصحفيين للاشتراك بأندية سيتي كلوب بعدد من المحافظات.

وأوضح يوسف في بيان للنقابة أن التخفيض بموجب كارنيه النقابة أو خطاب قيد مختوم من النقابة موجه للنادي، وأرفق العرض وأسعار العضويات بالأندية بعد التخفيض بخصم حوالي 15% عن الأسعار المعلنة، لافتا إلى أن آخر موعد للاشتراك 5 نوفمبر المقبل خاصة أن النادي سوف يقوم برفع أسعار بحسب تعبيره.

وكان أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن في وقت سابق أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعلن بدء تفعيل منح أسر الشهداء والصحفيين والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، خصم 50% من رسوم اشتراكات العضوية الجديدة، على أن يُحدد مجلس الإدارة، طريقة سداد القيمة بعد الخصم، وذلك استجابة لمقترح تقدم به الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" والكتاب الذهبي، بحسب بيان له.

وأوضح أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة الكابتن فكري الهواري، كان وافق على المقترح في حينه، من حيث المبدأ، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للنادي، وقد خوّل لمجلس إدارة النادي البت في جدول الأعمال للجمعية العمومية، بعد عدم اكتمال نصابها القانوني، في دعوتين بينهما فاصل زمني رسمه القانون.

وتابع: "وبذلك يحق لأسر الشهداء والصحفيين والقضاة وضباط الجيش والشرطة، الحصول على العضوية العاملة، بقيمة 40 ألفًا فقط، التي تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه، وشمل جدول الأعمال المُقر، عددًا من البنود التي تحقق مستهدفات تطوير النادي، وبناء منشآت جديدة، بينها قرار إنشاء قاعة مناسبات بمقر النادي الرئيسي، وإنشاء مجمع حمامات سباحة بمقر امتداد النادي، بميزانية تقترب من ستة ملايين جنيه".

وقال عبدالمجيد: يجري التنسيق مع إدارة النادي، بأن سداد قيمة الاشتراكات، التي اقترحت أن تكون على أقساط مريحة، وذلك لتمكين الزملاء الصحفيين بالشيخ زايد وأكتوبر، الراغبين في الحصول على العضوية من الاستفادة بخدمات النادي.