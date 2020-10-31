الصحفيين: عضويات مخفضة لأندية سيتي كلوب بالتقسيط دون فوائد
كتب:
أحمد البهنساوى
12:59 م | السبت 31 أكتوبر 2020
محمد يحيى يوسف
قال محمد يحيى يوسف، سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن اللجنة نجحت في الحصول على عرض خاص للزملاء الصحفيين للاشتراك بأندية سيتي كلوب بعدد من المحافظات.
وأوضح يوسف في بيان للنقابة أن التخفيض بموجب كارنيه النقابة أو خطاب قيد مختوم من النقابة موجه للنادي، وأرفق العرض وأسعار العضويات بالأندية بعد التخفيض بخصم حوالي 15% عن الأسعار المعلنة، لافتا إلى أن آخر موعد للاشتراك 5 نوفمبر المقبل خاصة أن النادي سوف يقوم برفع أسعار بحسب تعبيره.
وكان أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن في وقت سابق أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعلن بدء تفعيل منح أسر الشهداء والصحفيين والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، خصم 50% من رسوم اشتراكات العضوية الجديدة، على أن يُحدد مجلس الإدارة، طريقة سداد القيمة بعد الخصم، وذلك استجابة لمقترح تقدم به الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" والكتاب الذهبي، بحسب بيان له.
وأوضح أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة الكابتن فكري الهواري، كان وافق على المقترح في حينه، من حيث المبدأ، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للنادي، وقد خوّل لمجلس إدارة النادي البت في جدول الأعمال للجمعية العمومية، بعد عدم اكتمال نصابها القانوني، في دعوتين بينهما فاصل زمني رسمه القانون.
وتابع: "وبذلك يحق لأسر الشهداء والصحفيين والقضاة وضباط الجيش والشرطة، الحصول على العضوية العاملة، بقيمة 40 ألفًا فقط، التي تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه، وشمل جدول الأعمال المُقر، عددًا من البنود التي تحقق مستهدفات تطوير النادي، وبناء منشآت جديدة، بينها قرار إنشاء قاعة مناسبات بمقر النادي الرئيسي، وإنشاء مجمع حمامات سباحة بمقر امتداد النادي، بميزانية تقترب من ستة ملايين جنيه".
وقال عبدالمجيد: يجري التنسيق مع إدارة النادي، بأن سداد قيمة الاشتراكات، التي اقترحت أن تكون على أقساط مريحة، وذلك لتمكين الزملاء الصحفيين بالشيخ زايد وأكتوبر، الراغبين في الحصول على العضوية من الاستفادة بخدمات النادي.