المصرف المتحد يتعاون مع «الصحفيين» لتمويل 1108 وحدات بالإسكان الاجتماعي

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل 1108 وحدات سكنية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بهدف تنشيط السوق العقارية ودفع عجلة الاقتصاد القومى.

قام بتوقيع البروتوكول أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وذلك بحضور نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ورحاب عزمى، مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وأيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى، وأشرف درويش، نائب رئيس قطاع التمويل العقارى، وجرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد، ونخبة من فريق عمل نقابة الصحفيين والمصرف المتحد.

من جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هذا البروتوكول جاء استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر والمشترك بين نقابة الصحفيين والمصرف المتحد التى بدأت منذ 2017، مؤكداً أن البروتوكول سيحقق مجموعة من المنافع على مستوى الاقتصاد القومى، وعلى المستوى الاجتماعى، بما يقدمه من تيسيرات تمويلية وخدمية لجموع الصحفيين من أعضاء النقابة، والتى تمكنهم من توفير مسكن مناسب بتكلفة مناسبة ويسدد بشروط ميسرة.

وأوضح أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سياسة المصرف المتحد نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع الإعلاميين والصحفيين باعتبارهم شركاء نجاح، كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى يستند محورها الأساسى حول المواطن المصرى، مضيفاً أن المصرف المتحد يقدم مميزات كثيرة فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أقرها البنك المركزى المصرى، ويدعمها صندوق الإسكان الاجتماعى لمواجهة التحديات التمويلية، معتبراً أن الوضع الاقتصادى يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقراراً وتفاؤلاً فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بجميع القطاعات لتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصرى.

وقال «القاضى» إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، وذلك لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلاً عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة.

المصرف يشارك في رعاية حفل زفاف جماعي

لـ 25 فتاة غير قادرة من أبناء محافظة جنوب سيناء

على صعيد آخر، أعلن المصرف المتحد عن مشاركته برعاية حفل الزفاف الجماعى لـ25 فتاة من غير القادرات من أبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. يأتى ذلك ضمن جهود المصرف المجتمعية المستمرة لخدمة أهالى المحافظات الحدودية، وبالتحديد محافظة جنوب سيناء ودعم الفتيات غير القادرات فى إتمام زفافهن، وذلك وفقاً لبيان صادر عن البنك، حيث قدمت إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد أجهزة كهربائية متنوعة كهدية لـ25 عروساً.

وأعرب خالد فودة عن امتنانه لكل المؤسسات الاقتصادية الكبرى التى تقوم بواجبها كاملاً، من خلال مسئوليتها المجتمعية فى دعم شرائح غير القادرين وتقديم الدعم للفتيات اليتيمات من أجل إتمام زفافهن، موضحاً أنه قام بتكريم المصرف المتحد ضمن فعاليات حفل الزفاف لحرص المصرف، بقيادة أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة، على مواصلة جهودهم التنموية لصالح غير القادرين من أبناء جنوب سيناء فى جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت جيهان أبوحسين، رئيس إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة بالمصرف المتحد، حرص المصرف على مشاركة الفرحة مع فتيات جنوب سيناء غير القادرات وهن عرائس، ودعم إتمام زفافهن من خلال إهدائهن بعض الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أن دعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج يأتى ضمن سلسلة الخدمات الإنسانية التى يواصل المصرف المتحد تقديمها إلى أهالى سيناء.