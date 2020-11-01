قرارت ملزمة لـ"حماية المستهلك" في 415 شكوى: إعادة 18 مليونا لأصحابها

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن مناقشة المجلس وإصدار قرارات ملزمة في 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين، منهم 30 شكوى في مجال السيارات و385 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف "سمير"، أنَّه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة أصدر 17 قرارًا بإصلاح السيارة، مع إصدار قرار باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في 9 شكاوى، وقراران بتسليم السيارة وقراراً بمنح قيمه إيجارية للشاكي.

وشدد المجلس، على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يومًا فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتمّ الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره في 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، منها 177 قرارًا باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية و165 قرارًا بالإصلاح، و27 قرارًا بتسليم المنتجات.

وناشد جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكّد من شرائها من مصادر موثوقة، يتمّ مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذي تمّ الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنّها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما دعا جهاز حماية المستهلك، كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.